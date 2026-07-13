В России обновили государственные стандарты на лососевую икру. Об этом сообщили в Росстандарте.

«Обновлены ГОСТы на лососевую икру для усиления контроля качества и борьбы с фальсификатом. Росстандарт утвердил обновленные стандарты на зернистую лососевую икру: ГОСТ 1629-2026 «Икра лососевая зернистая в транспортной упаковке. Технические условия»; ГОСТ 18173-2026 «Икра лососевая зернистая баночная. Технические условия», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что нововведения направлены на повышение качества и безопасности продукции и борьбу с фальсификацией при производстве и обороте икры.

В частности, в ГОСТах установлена формула пересчета бензоата натрия на бензойную кислоту для исключения манипуляций с дозировками, актуализированы и требования по контролю температуры замороженной продукции, а также установлен норматив массовой доли соли: от 3 до 6% – для икры первого сорта; от 3 до 7% – для икры второго сорта.

Новые стандарты вступают в силу с 1 июня 2027 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube