В России возбуждено более тысячи уголовных дел о невыплате зарплаты

В России возбуждено более тысячи уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы. Такие данные были озвучены на оперативном совещании подл председательством главы Следственного комитата (СК) РФ Александр Бастрыкина.

«В текущем году следственными органами СКР возбуждена почти тысяча уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы и иных выплат. При проведении процессуальных проверок и расследовании уголовных дел установлен ущерб в размере 11 млрд рублей», – уточнила пресс-служба ведомства.

В СК подчеркнули, что погашение задолженности по зарплате перед работниками является одним из приоритетных направлений работы ведомства. Так, на стадии следствия потерпевшим работникам уже возмещен ущерб на сумму 10 млрд рублей.

В ходе совещания председатель СК Александр Бастрыкин обратил внимание, что в текущем году в центральный аппарат ведомства поступило почти 2,5 тысячи жалоб с просьбой принять решения по фактам невыплаты зарплаты.

В СК уточнили, что в суд направлено в 1,5 раза больше уголовных дел, чем в аналогичный период прошлого года. 236 уголовных дел прекращено в связи с полным погашением задолженности.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube