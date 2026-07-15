В России резко подорожал домашний интернет

В России ускорились темпы роста стоимости домашнего интернета. По словам участников рынка, за первые шесть месяцев 2026 года цена на доступ в Сеть выросла на 10-20%. В Минцифры заверили, что совместно с ФАС контролируют стоимость телеком-услуг.

Стоимость услуг широкополосного доступа (ШПД) повысили как крупные операторы, так и небольшие региональные компании. Согласно данным, предоставленным игроками российского телеком-рынка, за полгода домашний интернет подорожал на 10-20% в зависимости от региона, оператора и методики расчета. Для сравнения: за весь 2025-й цены выросли лишь на 5-7%, пишут «Известия».

Эксперты связывают более заметную индексацию с увеличением нагрузки на фиксированные сети из-за ограничений мобильного интернета весной, а также с ростом операционных расходов – изменение ставки НДС, увеличение расходов на персонал и развитие инфраструктуры.

В этом году действительно наблюдается повышенный интерес к домашнему фиксированному интернету из-за частых ограничений его работы сотовыми операторами, подтверждают участники рынка. Во втором полугодии ожидаем дополнительный рост еще на 12-15% из-за действий владельцев инфраструктуры. Если ФАС как регулятор экономических отношений не обратит внимание на аппетиты базовых монополий, избежать индексации тарифов не удастся.

В свою очередь в Министерстве цифрового развития РФ сообщили, что совместно с Федеральной антимонопольной службой на постоянной основе осуществляют мониторинг экономической обоснованности повышения тарифов операторами связи. При подозрении на нарушения в части тарифообразования оперативно проводится проверка.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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