В России замедлились темпы прироста зарплат у рабочих профессий

В России отмечается тенденция к снижению темпов роста зарплат рабочих. При этом на рынке наблюдается хронический дефицит кадров, а промышленность испытывает потребность в специалистах почти на таком же уровне, как и торговля.

Год назад доходы рабочих в промышленности в Москве росли на 12,8%, за последний год прибавка составила 7,3%. Похожая ситуация наблюдается и в других регионах, сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса Superjob. Динамика зависит от профессии. Например, у токарей и фрезеровщиков зарплаты выросли на 17-18%, а у механиков и слесарей механосборочных работ на 4-5%.

Наиболее высокие зарплаты в Москве среди рабочих профессий у сборщиков мебели и электросварщиков (до 300 тыс. рублей в месяц). В Санкт-Петербурге на зарплату до 290 тыс. рублей могут рассчитывать электрогазосварщики.

Аномально высокий спрос на рабочие кадры, который наблюдался в последние годы, сменяется более сдержанной динамикой. Число вакансий снизилось на 19%, что в целом соответствует общей ситуации на рынке труда. По подсчетам аналитиков, на закрытие вакансии требуется примерно 28 дней.

Эксперты считают, что предпосылок к изменению зарплатной динамики в III квартале нет. Зарплатные предложения в промышленности продолжат повышаться только для уникальных специалистов, а в целом по рынку темпы прироста зарплат рабочих производств будут замедляться.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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