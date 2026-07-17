В России из-за роста цен на бензин и дефицита начали распродавать АЗС

В России появляется все больше объявлений о продаже автозаправочных станций. Как говорят сами представители бизнеса, АЗС становятся убыточными из-за высоких оптовых цен. Усложняет ситуацию нехватка топлива в некоторых регионах. Владельцы независимых заправок за счет продажи хотят рассчитаться с долгами и не планируют продолжать работу в этой сфере.

За последний месяц на маркетплейсах и сайтах компаний появилось более 150 объявлений о продаже АЗС. Цена активов – от 1 до 150 млн рублей. В том числе такие объекты продаются в Брянской, Курской, Самарской, Ивановской, Тамбовской, Рязанской, Новосибирской, Владимирской, Оренбургской областях и других регионах. По состоянию на начало 2026 года в России работало около 27,7 тыс. АЗС, пишет газета «Известия».

На продажу выставлены не только независимые АЗС, но и объекты крупных компаний. Так в Уфе за 350 млн рублей выставлена на продажу сеть из 13 заправок (бензин/ДТ/СУГ). По словам продавцов, причиной ухода из бизнеса стало ухудшение финансового состояния собственников АЗС, в том числе долги. Полученные средства они рассчитывают направить на их погашение, однако продолжать работу в этой сфере многие уже не планируют.

«Безусловно, серьезные проблемы существуют у частных АЗС, так как распределение топлива для них идет по остаточному принципу. И это не по причине какой-то зловредности, просто все крупные компании в первую очередь обеспечивают свои заправки, а затем топливо получают крупные региональные сети, – рассказал изданию источник в отрасли. – Более мелкие участники рынка – только третьи в этом списке. Но в некоторых регионах этих объемов топлива просто нет или есть, но по очень высоким неконкурентоспособным ценам».

У частных АЗС остаются варианты – либо продать бизнес, либо приостановить работу до стабилизации ситуации, отметил собеседник. «В отношении крупных нефтяных компаний говорить о массовой тенденции вряд ли возможно. Скорее они избавляются от непрофильных активов или объектов с плохой логистикой», – сказал источник на рынке.

По оценке Союза «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга», который объединяет предприятия топливного рынка, со сложностями столкнулись практически 100% частных заправок в России, которые составляют 60% от общего количества АЗС в стране. Уйдет ли какая-то их часть с рынка, будет зависеть от того, как долго такая ситуация продлится.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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