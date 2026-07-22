Иностранные инвестиции в Россию выросли почти в 12 раз

Иностранные инвестиции в российскую экономику за год выросли почти в 12 раз. На смену инвесторам из недружественных стран приходят капиталы из государств Азии и Ближнего Востока.

В Евразийском регионе наметился явный тренд на восстановление потоков прямых иностранных инвестиций после существенного падения в 2022 году из-за санкций. Наиболее крупный приток в прошлом году зафиксирован в России, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Института имени Гайдара.

По итогам 2025 года в экономику РФ поступило 25,3 млрд долларов инвестиций из-за рубежа. Это в 11,5 раза больше, чем годом ранее. Однако показатель все еще не восстановился до уровня четырехлетней давности. В 2021 году инвестиции превышали 38,6 млрд долларов. А больше всего денег за последние 30 лет в Россию поступило в 2008-м – свыше 75,8 млрд долларов.

Деньги в российский рынок вкладывали Китай, Индия, Иран, Турция, а также государства Персидского залива. «Объем инвестиций из недружественных стран сократился почти на 50% за период 2022-2025 годов. При этом более чем на 50% вырос их объем из дружественных», – говорится в исследовании.

Причем иностранные компании делают ставку на долгосрочные проекты, финансируя технологичные и инновационные разработки. По словам экспертов, Россия остается перспективным рынком, в том числе благодаря выгодным тарифам на энергоресурсы, необходимые многим отраслям обрабатывающей промышленности, а также эффективной регуляторике и системной работе правительства по улучшению делового климата.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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