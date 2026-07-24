РФ заняла пятое место в мире по числу долларовых миллиардеров

Россия заняла пятое место в мире по числу долларовых миллиардеров. По итогам прошлого года, их число составило 122 человека. Об этом говорится в докладе Global Wealth Report 2026 швейцарского банка UBS.

«В этом году мы насчитываем 3 302 долларовых миллиардера, что на 383 человека, или почти 13,1%, больше, чем в 2025 году. Более 1 000 из них проживают в Соединенных Штатах, 562 – в материковом Китае, 211 – в Индии. Далее следуют Германия (193 миллиардера) и Россия (122)», – передает РИА «Новости».

В шести странах число миллиардеров, напротив, сократилось.

По сравнению с 2025 годом совокупное состояние миллиардеров выросло почти на 25%, сообщают аналитики.

Отмечается, что подавляющее большинство самых богатых людей планеты владеют состоянием менее 50 млрд долларов. Также насчитывается 18 человек с капиталом от 50 до 100 млрд долларов и еще 19 человек, чье состояние превышает 100 млрд долларов. Из них 15 проживают в США.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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