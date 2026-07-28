Индия присматривается к закупкам СПГ из российской Арктики

Индия присматривается к закупкам добываемого в российской МИД России Андрей Руденко в интервью порталу Arctic.ru.

«С Индией основным направлением кооперации на протяжении десятилетий остается совместное освоение нефтегазовых месторождений», – отметил дипломат.

По его словам, индийская сторона активно участвует в работе компаний «Ванкорнефть» и «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», проекте «Сахалин-1».

Дипломат напомнил, что в 2024 году была принята программа сотрудничества России и Индии в торгово-экономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке РФ на 2024-2029 годы и о принципах сотрудничества в Арктической зоне Российской Федерации.

Руденко отметил хорошие перспективы во взаимодействии в логистической сфере. По его словам, изучаются возможности совместного освоения Северного морского пути. «Формируется необходимая нормативно-правовая база. Первым шагом стало подписание в декабре 2025 года меморандума о подготовке специалистов для работы на судах, эксплуатирующихся в полярных водах. На очереди – заключение меморандума о развитии сотрудничества по морским перевозкам грузов в акватории СМП», – рассказал замглавы МД РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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