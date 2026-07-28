Россия и Китай обсуждают возможность постоянного безвиза

Замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что Москва и Пекин обсуждают возможность сохранения безвизового режима между странами на постоянной основе. Об этом дипломат заявил в интервью порталу «Развитие Арктики и Дальнего Востока».

«С КНР обсуждаются перспективы закрепления безвизовых поездок граждан на постоянной основе», – сказал Руденко.

Он при этом отметил, что облегчение взаимных поездок граждан является «одним из приоритетных направлений деятельности российского дипведомства, в том числе на азиатском векторе».

Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о продлении срока безвизового режима России и КНР до 31 декабря 2027 года. Соглашение о безвизовом режиме между двумя странами действует с 1 декабря 2025 года. Граждане КНР могут посещать Россию по обычному паспорту и находиться в стране до 30 дней.

В конце мая 2026 года Китай также продлил безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Эта инициатива касается деловых поездок, туризма, посещения родственников и друзей, обменных программ и транзита.

Москва, Наталья Петрова