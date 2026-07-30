Названы 10 самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России

В список десяти самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России в первой половине 2026 года вошли сварщики, автослесари, автожестянщики, газосварщики, автомаляры, штукатуры, автоэлектрики, каменщики, арматурщики и отделочники. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работы».

Средняя предлагаемая зарплата сварщиков составила 234 881 рубль в месяц, автослесарей – 178 174 рубля, автожестянщиков – 175 693 рубля. Газосварщикам готовы платить в среднем 166 500 рублей в месяц, автомалярам – 158 950 рублей, штукатурам – 156 025 рублей, автоэлектрикам – 150 003 рубля, каменщикам – 150 000 рублей, арматурщикам – 142 112 рублей, отделочникам – 137 472 рубля.

В «Авито Работы» уточнили, что данные суммы – это средние значения из зарплатных вилок, указанных в вакансиях на платформе, фактический доход может отличаться в зависимости от региона, опыта и квалификации специалиста.

По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, рабочие специальности остаются драйверами роста зарплат на рынке труда и входят в число самых востребованных на рынке труда «благодаря устойчивому развитию промышленности, строительства и других сфер с высоким спросом на прикладные профессии». Эксперт отметил значительный рост спроса на автожестянщиков (+144%), строителей (+127%) и автослесарей (+104%).

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявлял, что сварщики, машинисты экскаваторов и монтажники металлоконструкций вошли в число наиболее высокооплачиваемых рабочих профессий в России. Он подчеркнул, что рабочие специальности в текущих условиях занимают ведущие позиции в рейтинге предлагаемых зарплат.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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