На фоне перебоев в логистике маркетплейсов в России растет посещаемость офлайн-магазинов

В России в июле выросла посещаемость магазинов электроники и бытовой техники. Тенденция нетипична для середины лета. По словам экспертов, этому способствовали промоактивность и подготовка ритейлеров к новому сезону. Дополнительным фактором прироста трафика могли стать и перебои в логистике крупных маркетплейсов.

С 6 июля по 2 августа трафик в магазинах электроники и бытовой техники в России резко увеличился – на 9% против 2% за аналогичный период годом ранее. Основной прирост пришелся на вторую половину месяца. Посещаемость магазинов товаров для дома и ремонта (DIY) прибавила 6% против снижения на 2% в 2025-м, пишут «Известия» со ссылкой на данные Focus Technologies.

При этом в июле общий трафик торговых центров в годовом выражении снизился на 5% – в среднем на 1 тыс. кв. м арендопригодной площади приходилось 348 посетителей в день, говорится в данных Mall Index. Среднедневная аудитория одного магазина электроники и бытовой техники за месяц сократилась на 5% год к году, магазина DIY – на 1%.

Аналитики считают, что ускорение трафика в конце июля может объясняться сезонностью, промоактивностью и подготовкой ритейлеров к новому сезону. Дополнительным фактором могли стать перебои с доставкой товаров на фоне изменений в логистике Wildberries. Часть покупателей, не готовых ждать заказ, могла в таком случае обратиться в физические магазины, где товар доступен непосредственно в торговой точке.

Впрочем, июльские показатели пока не свидетельствуют о долгосрочном развороте потребительского поведения в пользу офлайна, уверены эксперты. О смене тренда можно будет говорить не раньше осени, когда завершится сезон отпусков и проявится устойчивый спрос на крупные покупки.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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