В России резко выросло число дел об уклонении от налогов

В России за первые шесть месяцев 2026 года выявили более 3,3 тысячи преступлений в налоговой сфере. Показатель подскочил почти на 20% к прошлому году – это максимальный прирост за 12 лет. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные МВД.

За январь – июнь 2026 года правоохранители выявили 3362 преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщал, что с начала года удалось возместить 70 млрд рублей по таким делам. Значительную часть этой суммы составило арестованное имущество фигурантов.

После изменения фискальной нагрузки власти ускорили обеление экономики и борьбу со схемами ухода от обязательных платежей. Государство усиливает контроль за сокрытием доходов, зарплатами в конвертах и другими серыми схемами. Такие нарушения становятся видимыми после налогового анализа, сопоставления данных, банковской информации и проверок.

За последние годы ФНС изменила подход к контролю: число выездных проверок сократилось, а основная работа всё чаще стала строиться на аналитике, поясняют эксперты. С помощью цифровых инструментов служба выявляет риски и предлагает бизнесу добровольно уточнить налоговые обязательства. Такой подход позволяет сосредоточить проверки на компаниях с наиболее существенными рисками.

На практике сейчас выявляют не только примитивные схемы вроде неподачи декларации, но и более сложные конструкции. Среди них – дробление бизнеса для сохранения спецрежима или ухода от уплаты НДС, искусственное распределение выручки между несколькими индивидуальными предпринимателями (ИП) и компаниями, фиктивный документооборот с техническими контрагентами.

Чаще всего налоговые преступления фиксируются в сфере строительства, торговли, в том числе оптовой, в финансово-кредитной системе, в транспортной отрасли.

Усиленный цифровой контроль будет вынуждать компании либо переходить в легальное поле, либо искать более изощренные способы сокрытия своей деятельности. По данным опроса «Опоры России», опубликованного в конце марта, около 42% предпринимателей зафиксировали рост теневого сектора в своих отраслях. Наиболее активно тенденция развивается в сфере техосмотра и ремонта авто – об этом заявили почти 70% респондентов. В бьюти-индустрии уход в тень отметили 66% опрошенных, в гостиничном бизнесе – 59%.

При этом крупные компании и часть среднего бизнеса находятся в другой ситуации. У них, как правило, больше финансовый запас, позволяющий адаптироваться к росту налоговых платежей и отказаться от серых схем. А риски уголовного преследования и репутационные потери на фоне развития цифрового контроля ФНС и работы правоохранительных органов могут оказаться для них слишком высокими.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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