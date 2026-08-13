НПЗ в Орске полностью остановил работу после атаки БПЛА

В Орске полностью остановлена работа нефтеперерабатывающего завода, где произошел пожар после атаки беспилотников. При ударе повреждена ключевая инфраструктура предприятия, восстановить которую быстро невозможно. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Восстановительные работы могут продлиться до полугода.

«Что касается пострадавшего от террористической атаки завода в Орске. Ситуация там сложная. Поражающие элементы задели ключевую инфраструктуру, восстановить которую пока нет возможности. Оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Завод полностью остановлен», – написал глава региона в «Максе».

«Готовимся к самому худшему сценарию. Рассчитывать придется на завозное топливо», – подчеркнул Солнцев.

По его словам, в регионе уже идет перенастройка логистики. Из 287 автозаправок работают только 80%, в приоритете на отпуск топлива – спецтранспорт, уточнил глава региона.

НПЗ в Орске подвергся атаке БПЛА 11 августа. На предприятии вспыхнул пожар. Обошлось без пострадавших. 12 августа в Оренбургской области объявили о введении продажи топлива на АЗС по схеме «чет-нечет». Кроме того, были установлены лимиты на объем продаваемого топлива.

Оренбург, Наталья Петрова