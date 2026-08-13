В России за год резко снизилось потребление рыбы

В России упало потребление рыбы и составило 22 кг на человека в год. Об этом рассказал «Интерфаксу» руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

В 2024 году среднегодовое потребление рыбы на человека составляло 22,8 кг, в 2025-м – 22 кг. Ниже были только показатели 2021 года (21,7 кг) и 2022 года (21,9 кг). Жители сельской местности едят рыбы больше, чем городские, – 23,2 кг на человека против 21,6 кг. При этом Минздрав РФ рекомендует норму в 28 кг рыбы на человека в год для здорового питания.

В то же время, по данным Росстата, стоимость рыбы и рыбных продуктов в среднем на потребителя в месяц в 2025 году выросла до 987,5 рубля с 862,6 рубля годом ранее.

По мнению Савельева, одна из основных причин подорожания рыбы и рыбных продуктов – импорт, объем которого занимает треть потребляемой рыбы. «В Россию, по данным внешнеторговой статистики, в 2025 году завезли 680 тысяч тонн рыбы на 3,1 млрд долларов, в среднем 4,6 тысячи долларов за тонну. В структуре импорта преобладает аквакультурная рыба, которая в рознице продается по цене в два-три раза выше качественной дикой российской морепродукции», – сказал он.

Кроме того, в 2025 году вылов рыбы в России снизился до 4,7 млн тонн с 4,9 млн тонн в 2024-м. По данным на 10 августа этого года добыто 3,01 млн тонн, что на 5,2% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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