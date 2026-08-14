Россияне стали чаще жаловаться на проблемы с погашением займов

В России резко выросло число жалоб на проблемы с погашением микрозаймов. Заемщики все чаще оспаривают размер задолженности и начисленные проценты. ЦБ РФ и участники рынка связывают это с деятельностью так называемых раздолжнителей.

За первое полугодие 2026-го россияне пожаловались в Центробанк на проблемы с погашением микрозаймов 3,5 тыс. раз, следует из данных Банка России. Это в 3,1 раза выше показателей за январь-июнь 2025 года, пишут «Известия».

В Службе финансового уполномоченного подтвердили тенденцию. Чаще всего к финомбудсмену обращались из-за отказов в возврате комиссий и платы за дополнительные услуги, а также из-за их стоимости – за первое полугодие 2026 года поступило более 1,6 тыс. таких жалоб.

Рост жалоб на микрофинансовые организации во многом связан с деятельностью раздолжнителей – компаний и частных консультантов, которые обещают заемщикам списать долги или сохранить имущество от взыскания, отмечают в пресс-службе регулятора. Такие посредники нередко подают в контролирующие органы большое количество типовых обращений от имени клиентов. В результате число жалоб растет, хотя при проверке Банк России не всегда обнаруживает нарушения со стороны финансовых организаций. Раздолжнители могут использовать жалобы как способ показать клиенту видимость работы и оказать административное давление на МФО.

Рост обращений связан не только с работой таких посредников. Заемщики действительно сталкиваются с ситуациями, когда не могут вовремя вернуть микрозайм, а затем спорят с МФО из-за размера долга, процентов и дополнительных начислений. Причиной просрочки часто становится сочетание высокой долговой нагрузки и отсутствия финансового запаса. Непредвиденные расходы, снижение или задержка дохода и уже имеющиеся обязательства могут быстро сделать очередной платеж неподъемным.

Дополнительным фактором остается сложность условий договора. Человек может не обратить внимания на комиссии, штрафы, пени и платные подписки, а при оформлении займа онлайн согласиться с ними одной галочкой.

Однако борьба с недобросовестными практиками уже ведется, сообщили в Банке России. С 1 июля МФО должны подробно информировать клиента о дополнительных услугах на всех этапах их предоставления и не могут заранее проставлять согласие на их получение.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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