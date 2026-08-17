В кабмине РФ призвали бизнес организовывать ясли для детей сотрудников

Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что российским компаниям при необходимости и по возможности следует организовывать ясли или центры дневного пребывания для детей сотрудников. Такая мера поможет работникам совмещать работу и уход за детьми и «не ставить семью перед выбором между рождением ребенка и продолжением профессиональной деятельности», – полагает он. Заявление прозвучало на совещании по вопросам демографии.

Первый вице-премьер добавил, что социальная ответственность предприятий должна подкрепляться встречными шагами со стороны государства. В качестве примера он привел тот факт, что с 2026 года выплаты работодателя до 1 млн рублей при рождении ребенка освобождены от НДФЛ и страховых взносов.

На совещании, которое провели Денис Мантуров и вице-премьер Татьяна Голикова, речь шла о мерах улучшения демографической ситуации с акцентом на корпоративные меры поддержки рождаемости. На заседании прозвучал призыв к компаниям расширять меры поддержки для сотрудников с детьми. Мантуров отметил, что ключевое значение в этом вопросе имеет партнерство бизнеса с регионами и муниципалитетами. По его словам, главы регионов и бизнес в целом показывают готовность усилить работу по этому направлению. При этом важно стимулировать переход от отдельных выплат и льгот к системному сопровождению семьи работника, подчеркнул Мантуров.

В совещании также участвовал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Он заявил, что из-за высокой загруженности государственных дошкольных учреждений , возможно, нужно думать над развитием корпоративных детских садов. «Дополнительно прорабатывается вопрос создания корпоративных детских садов с учетом текущей загрузки государственных дошкольных учреждений», – сказал Алиханов.

Москва, Наталья Петрова