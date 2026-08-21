В России схлапывается бьюти-бизнес – число ликвидаций выросло в полтора раза

В России наблюдается тенденция по сокращению доли бьюти-бизнеса. Как сообщает «Коммерсант», в январе-июле 2026 года число ликвидаций такого бизнеса выросло в годовом выражении более чем в полтора раза, а новых регистраций специализированных юрлиц сократилось на 16,1%. Это произошло из-за повышения налоговой нагрузки и продолжающегося оттока мастеров в частную практику.

Основатель сети «Персона» Игорь Стоянов связывает негативную динамику в отрасли с переходом многих игроков с патента на НДС: с января 2026 года НДС должны платить предприниматели, чья выручка превышает 20 млн руб. в год, ранее порог составлял 60 млн руб. Это увеличило налоговую и административную нагрузку небольших компаний, поэтому часть предпринимателей закрывают бизнес, отмечает господин Стоянов. По словам основателя сети барбершопов «Супермен» Василия Михайлова, салон без понятной экономики, сильной команды и постоянной клиентской базы сегодня становится очень уязвимым.

Открывать новый бизнес в таких условиях почти невозможно, констатирует президент Ассоциации предприятий и профессионалов сферы красоты Лялья Садыкова. Та модель салона, которая приносила прибыль год назад, в новой налоговой реальности не сходится, пояснила она газете «Коммерсант».

По данным геосервиса 2ГИС, в августе 2026 года в российских городах-миллионниках количество косметологических клиник, осуществляющих инъекционные процедуры, аппаратную и лазерную косметологию, пилинги, сократилось на 2% год к году, до 19,6 тыс. точек. Число парикмахерских и заведений ногтевого сервиса практически не изменилось и составило 31,9 тыс. и 39,4 тыс. соответственно. Количество салонов, предоставляющих услуги по уходу за ресницами и бровями, выросло на 3%, до 33,1 тыс., а барбершопов – на 10%, до 5 тыс.

Одновременно мастера все чаще уходят в коворкинги и работают как самозанятые, говорит Игорь Стоянов. По данным Федеральной налоговой службы, за последний год численность самозанятых в России увеличилась более чем на 3 млн человек – до 16,8 млн на конец июня 2026 года. За год реестр пополнялся в среднем на 8,4 тыс. человек ежедневно, что сделало этот режим одним из самых быстрорастущих форматов легальной занятости.

Согласно Росстату, в январе-июне 2026 года россияне потратили на парикмахерские и косметические услуги 179,6 млрд руб., что на 16% больше год к году. Основной прирост выручки салонов сформировало не увеличение спроса, а повышение цен.

Однако клиенты стали внимательнее относиться к цене и не готовы бесконечно принимать ее повышение, предупреждает Василий Михайлов. По словам Игоря Стоянова, некоторые стали реже посещать салоны. Сильнее всего это отражается на бизнес-сегменте, спрос из которого либо смещается в экономкласс, либо вовсе уходит с рынка, добавляет он.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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