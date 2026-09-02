Путин рассказал, сколько осталось восстановить поврежденных при атаках НПЗ

На сегодняшний день в России осталось отремонтировать 10% нефтеперерабатывающих заводов, поврежденных в результате ударов ВСУ. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе в Бишкеке.

Глава государства счел атаки беспилотников главным вызовом, подчеркнув, что «мы с ним справляемся». По его словам, Россия стала лучше защищать НПЗ от вражеских ударов.

«Только этой ночью опять по трем НПЗ пытались нанести удар. Не получилось. А потому что они защищены уже. Это не значит, что ничего нигде не может проскочить, но уровень защиты совсем другой», – сказал Путин (здесь и далее цитаты по сайту Кремля).

Президент также заявил, что ВС России получили приказ наносить массированные удары по украинской энергетике в ответ на атаки на российские гражданские объекты, включая НПЗ.

«Имея все это в виду, удары по России, по этим объектам, Вооруженным Силам Российской Федерации даны указания по подготовке и нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Они бьют по нашим – получат ответ», – подчеркнул Путин.

Кроме того, российский лидер прокомментировал подписанный указ о мерах по защите объектов критической инфраструктуры, в том числе от ударов БПЛА, который дает право кабмину РФ вводить на таких объектах временное управление, если владельцы пренебрегают мерами безопасности. По словам Путина, перевод объектов критической инфраструктуры под временное государственное управление не означает национализацию.

«Даже нужно выбросить из головы, не было в мыслях такого ничего, никакой национализации. А побудительный мотив очень простой. Вы знаете нашу русскую поговорку: пока гром не грянет, мужик не перекрестится», – сказал президент.

Бишкек, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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