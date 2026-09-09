Кремль: повышение налогов из-за дефицита бюджета не обсуждается

Дефицит федерального бюджета в 2,5% ВВП не должен вызывать обеспокоенность, так как является подвижным показателем. Речи о повышении налогов в стране из-за этого не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не обсуждают ли в Кремле повышение налогов из-за бюджетного дефицита в 2,5% ВВП при прогнозах правительства в 1,6% по итогам 2026 года.

«Эта цифра не является, скажем так, показателем, который должен вызывать какую-то сильную обеспокоенность», – сказал представитель Кремля журналистам, подчеркнув, что макроэкономическая стабильность в стране «абсолютно обеспечивается».

Он назвал текущий показатель дефицита ВВП «подвижной цифрой» и указал, что правительство РФ постоянно занимается вопросами экономического развития, в том числе и в ходе совещаний с президентом, передает «Интерфакс».

Ранее сегодня Минфин России сообщил об исполнении федерального бюджета за восемь месяцев с дефицитом в размере 5,795 трлн рублей, или 2,5% ВВП. Законом о бюджете на 2026год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП, а министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что прогноз по дефициту может быть ухудшен. Доходы бюджета за отчетный период увеличились на 9,2%, до 25,929 трлн рублей. Расходы выросли на 14,7%, до 31,724 трлн рублей.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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