Российские ретейлеры экономят на развитии: компании сокращают инвестиции в открытие новых магазинов

Крупнейшие продуктовые сети начали экономить на развитии инфраструктуры и отказываться от прежних темпов экспансии. Причины – замедление потребительского спроса и высокая стоимость заемного финансирования. Об этом пишет газета «Известия».

По итогам первого полугодия капитальные затраты розничной сети «Пятерочка» снизились на 19%, «Перекрестка» – на 36%, «Чижика» – на 20%, а «Магнита» – на 46,4%. Одновременно замедлились темпы открытия новых магазинов: у «Магнита» – на 77%, у Х5 – на 35,5%. На долю этих компаний приходится почти 30% рынка товаров повседневного спроса.

Снижение капитальных затрат стало первым с 2022-го, отмечают аналитики. В первой половине того года инвестиции «Магнита» сократились на 8,3%, а X5 – на 12,6%, следует из отчетности компаний. Тогда снижение CAPEX было связано прежде всего с резким ростом неопределенности. В последующие годы, напротив, инвестиции росли. У X5 показатель увеличился на 12% в 2024 году и на 29% в 2025-м, у «Магнита» – в 2,2 раза и на 16,6% соответственно. При этом доля капзатрат X5 в выручке во II квартале 2026 года составила 2,9% при целевом уровне на год в 4,5-4,7%.

Главным фактором изменения инвестиционной политики становится стоимость капитала, считают эксперты. Ключевая ставка сейчас составляет 14%, а стоимость заемного финансирования для крупных сетей – около 15-17%. При такой стоимости денег компаниям приходится повышать требования к доходности новых магазинов, распределительных центров и других проектов. В результате срок окупаемости магазина в нынешних условиях увеличивается с четырех до семи лет, а более сложных проектов – с семи до 12 лет.

Замедление потребительского спроса снижает отдачу от новых магазинов. В январе – июне посещаемость продуктовых магазинов снизилась год к году на 5%. В то же время товарооборот сегмента вырос на 4-6%, что ниже уровня инфляции.

В таких условиях ретейлеры заинтересованы, скорее, в развитии действующей сети, чем в активном открытии новых магазинов, говорят эксперты. Сокращение спроса заставляет компании «очень пристально» следить за эффективностью каждой торговой точки и ее доходностью.

Москва, Зоя Осколкова