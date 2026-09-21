При выдаче кредитов россиянам банки будут учитывать долги по ЖКХ и алиментам

Центробанк РФ собирается обязать кредитные организации учитывать долговую нагрузку за неуплату ЖКУ и алиментов при выдаче ссуд. Так финорганизации увидят скрытые прежде обязательства и реже будут выдавать деньги клиентам на грани неплатежеспособности, пишут «Известия».

В настоящее время для оценки надежности клиента банки обращаются в бюро кредитных историй (БКИ), где хранятся сведения о займах и просрочках, рассрочках, банкротстве, заявках на ссуды и отказах. Эти данные кредиторы используют в том числе для расчета показателя долговой нагрузки (ПДН).

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили, что в кредитную историю могут попадать и отдельные долги, не связанные с займами. В частности, коммунальные предприятия могут подавать сведения о неисполненном в течение десяти дней решение суда о взыскании платы за ЖКУ. Однако закон дает на это право, а не обязывает, поэтому практика остается ограниченной.

В проекте Основных направлений развития финансового рынка на 2027-2029 годы регулятор предлагает не только передавать эти сведения в БКИ, но и обязать кредиторов включать их в расчет долговой нагрузки. Таким образом, просрочка по алиментам, коммунальным или другим имущественным обязательствам будет не просто видна банку: она увеличит оценку нагрузки клиента и может снизить его шансы на новую ссуду.

Кроме того, ЦБ намерен обязать кредиторов учитывать платежи по договорам рассрочки от застройщиков. Сейчас банк может не знать, что клиент уже выплачивает стоимость квартиры напрямую девелоперу. Если такие платежи войдут в расчет, размер доступного займа может уменьшиться, а при высокой нагрузке человеку могут отказать.

По словам экспертов, инициатива продолжает политику ЦБ по снижению закредитованности и поможет банкам точнее оценивать возможности клиентов. Сейчас кредиторы учитывают обязательства из БКИ. Однако часть долгов туда не попадает даже после возбуждения исполнительного производства. Сведения ФССП позволят банкам лучше оценивать положение человека и снизят риск выдачи денег тому, кто уже не справляется с платежами. Людей без такой просрочки мера не затронет.

Нововведение также может ускорить погашение задолженности по ЖКУ и алиментам, полагают экономисты, коммунальную просрочку нередко считают «мягким» долгом: взыскание затягивается, а доступу к ссудам она прямо не мешает. Если исполнительное производство начнет влиять на выдачу, такие обязательства перестанут быть невидимыми для банков. Это станет главным практическим эффектом инициативы.

Таким образом, ЦБ фактически стирает границу между кредитными и бытовыми долгами: финансовую дисциплину человека будут оценивать не только по его отношениям с банками. Даже небольшая просрочка по ЖКУ или алиментам сможет закрыть дорогу к ипотеке раньше, чем взыскание ощутимо ударит по кошельку.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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