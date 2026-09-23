В России резко выросло число подростков-киберпреступников

В России выросло число несовершеннолетних, вовлеченных в киберпреступления. Так число подростков-дроперов увеличилось в 48 раз, а количество, обвиненных в террористических преступлениях увеличилось на 70% Об этом сообщил первый замначальника Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Сергей Калинин.

С 2020-го по 2025 год в России число киберпреступлений ежегодно росло почти на 30-35%, но сейчас эта цифра пошла на спад. При этом в полиции наблюдают рост числа несовершеннолетних, совершивших такие деяния: рост за первые восемь месяцев года составил 28%, а удельный вес подростковой преступности в общей картине вырос почти на 1,5%, передает РБК.

«Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось на 8%. Более чем на 100% возросло число несовершеннолетних лиц, совершивших преступления в составе орггруппы и на 60% – в составе преступного сообщества. Происходит рост на 39,5% количества несовершеннолетних, совершивших мошенничество, и более чем на 70% – совершивших преступления террористического характера», – заявил Калинин на сессии «Борьба с мошенничеством 2026: новые угрозы и стратегии защиты» форума «Диалог о фейках 4.0».

Особое опасение у МВД вызывает количество подростков, совершивших преступления, связанные с неправомерным оборотом средств платежей (дроперы). Здесь полиция фиксирует рост в 48 раз по сравнению с прошлым годом. В абсолютных цифрах речь идет более чем о 720 вовлеченных подростках.

Среди основных причин – появление новых уголовных составов в УК, где субъектом преступления является несовершеннолетнее лицо. Например, изменения, внесенные в ст. 187 УК (Неправомерный оборот средств платежей), когда дропперская деятельность стала подлежать самостоятельной уголовной ответственности.

Кроме того, снизился возрастной порог вовлечения в противоправную деятельность. «Зачастую преступники сами выходят инициативно на связь через социальные сети, через мессенджеры, вербуют наших несовершеннолетних граждан для совершения преступлений. Иногда в поиске работы, легкого заработка дети позволяют увлекать себя в противоправную деятельность. Так или иначе, барьер этот снижается», – сказал Калинин.

Представитель МВД предложил, что одной из мер могло бы стать создание координационного центра по профилактике детской преступности, который бы позволил повысить эффективность профилактической работы. Также стоит задуматься о стандартизации информационно-коммуникационной деятельности.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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