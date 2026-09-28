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Пострадавший от БПЛА бизнес на год освободили от проверок

Правительство России на один год освободило от проверок бизнес, который пострадал в результате атак беспилотников. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера – главы аппарата кабмина Дмитрия Григоренко.

Мораторий будет действовать до 1 октября 2027 года и коснется коммерческих объектов, которые получили повреждения в результате атак БПЛА и других средств огневого воздействия после 1 января 2026 года. Такие компании освободят от плановых и части внеплановых проверок.

Как пояснил Григоренко, решение направлено на снижение административной нагрузки на бизнес и поддержку предприятий, которые сейчас восстанавливают поврежденную инфраструктуру, передает РИА «Новости».

При этом внеплановые проверки будут возможны только по требованию прокуратуры, поручениям президента и правительства, а также в случаях, когда деятельность бизнеса причиняет вред жизни и здоровью граждан, угрожает безопасности государства и создает риск возникновения ЧС. Еще одно основание для внеплановой проверки – работа без уведомления о начале предпринимательской деятельности.

Возможность проведения внеплановых проверок сохранится для контроля в сфере промышленной безопасности и в области безопасности гидротехнических сооружений, а также по направлениям транспортной безопасности, в сфере образования и энергетического надзора.

Москва, Наталья Петрова