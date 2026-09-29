Россиянам все сложнее найти работу: число находящихся в поиске больше года выросло в полтора раза

В России стало сложнее найти на работу. Число соискателей, которые не могут трудоустроиться больше года, выросло в 1,5 раза. Дефицит кадров сохраняется в производстве, строительстве и рабочих профессиях, а конкуренция за офисные вакансии, напротив, усиливается.

По данным Росстата, в июле 2026-го порядка 13,3% безработных не могли найти себе работу год и более, пишут «Известия». Годом ранее доля была значительно ниже – 9,7%. Эти россияне находятся в состоянии застойной безработицы, то есть остаются на бирже труда длительное время и не могут получать пособие, которое выплачивается в течение полугода. Этим летом число таких граждан достигло примерно 226 тыс.

Средняя продолжительность поиска работы в июле составила 5,1 месяца (у женщин – 5,6 месяца, у мужчин – 4,4). По сравнению с июнем она немного снизилась – тогда было 5,3 месяца. В 2025 году показатель варьировался от 4,6 до 5,7 месяца, уточняет Росстат. При этом безработица в России остается на рекордно низких уровнях – 2,3%. Кроме того, 25,6% ищущих работу россиян трудоустраиваются за один-три месяца, сообщили во ВНИИ Труда. Их доля с июля прошлого года не изменилась.

Кадровый дефицит не спасает от длительной безработицы. Сотрудников не хватает на производстве, в строительстве, а также среди представителей рабочих профессий. При этом сейчас сложно найти работу, например, секретарям, администраторам и менеджерам по продажам.

Влиять может и долгий процесс найма, говорят эксперты. Если раньше достаточно было двух-трех этапов собеседования для принятия сотрудника, то сейчас добавляются дополнительные тестирования. И срок между разными этапами увеличился вплоть до двух-трех месяцев. Кроме того, вводятся дополнительные проверки для кандидатов на финальных этапах. Например, от службы безопасности. На госслужбе они могут доходить до полугода.

Также среди тех, кто ищет работу долгое время, может расти доля россиян, которые не нуждаются в быстром трудоустройстве или крайне избирательны. Там напомнили, что это происходит в условиях устойчиво низкого уровня безработицы (порядка 1,7 млн человек) в условиях, когда число доступных вакансий превышает количество соискателей (порядка 1,85 млн вакансий).

Одна из главных причин роста скрытой безработицы – усиливающиеся трудности в сегменте малого и среднего бизнеса. Предприятия в этом секторе всё чаще закрываются под давлением высокой ключевой ставки, дорогих кредитов и снижения потребительского спроса. В итоге на рынок труда выходит больше людей, вынужденных искать новое место.

В то же время ключевая структурная причина застойной безработицы – усиливающийся разрыв между навыками соискателей и требованиями работодателей. Дефицит кадров в стране остается острым, но касается в основном узких компетенций. А квалификация многих соискателей не соответствует нынешнему спросу бизнеса.

Наиболее уязвимой группой остается молодежь. Причин здесь несколько – завышенные зарплатные ожидания выпускников, которые не готовы годами расти со стартовых позиций, массовый уход в теневую занятость и фриланс, а также нежелание работодателей вкладываться в обучение новичков.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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