Шринкфляция добралась до готовой еды: размер порций сократился на 10%

Средний размер порций готовой еды за год сократился на 10%. При этом продажи такой продукции резко выросли. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование аналитической компании Ntech.

По данным аналитиков, в сентябре 2026 года средний размер порции в категории готовой еды оказался на 10,3% меньше, чем год назад, или 266 г год к году. Это может быть связано, как и с намеренным снижением порции для сохранения прежней цены, так и с ростом популярности малых форматов. Развитие рынка сейчас осложняется недостатком производственных мощностей и ростом стоимости логистики.

Тем не менее, готовая еда остается самой быстрорастущей категорией в продуктовом ритейле. В первой половине 2026 года продажи такой продукции у отдельных игроков в денежном выражении выросли на 48% год к году, отметили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

По мнению экспертов, потенциал рынка остается значительным: сегодня розничные магазины обеспечивают около четверти совокупного рынка готовой еды, к 2030 году эта доля может вырасти до 40%.

Москва, Зоя Осколкова