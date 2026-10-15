Половина россиян тратит весь доход на повседневные нужды

Половина россиян тратит весь поступающий доход, не откладывая деньги. При этом также около половины жителей РФ стараются не брать кредиты и рассчитывать только на заработанные средства. Об этом свидетельствуют данные исследования, в котором приняли участие более 3200 респондентов из всех регионов России.

«В вопросах накоплений россияне придерживаются разных подходов. Половина опрошенных не откладывает деньги, направляя весь доход на текущие расходы. Еще 22% откладывают то, что остается после обязательных трат, без определенной системы», – приводит результаты опроса газета «Известия». До 10% дохода ежемесячно откладывают 12% опрошенных. Еще 11% сохраняют от 10 до 30% дохода. Более 30% дохода удается откладывать 6% респондентов.

Среди финансовых инструментов для накоплений и инвестиций наиболее популярны вклады и накопительные счета – их используют 74% опрошенных. Средний размер вклада сейчас составляет 800 тыс. рублей. Инструменты фондового рынка выбрали 26%, программы долгосрочных сбережений и негосударственные пенсионные фонды – 22%. Еще 14% вкладываются в драгоценные металлы, иностранную валюту и альтернативные активы, а 11% инвестируют в недвижимость, включая жилые и коммерческие объекты, а также земельные участки.

«Личным бюджетом интуитивно управляют 37% россиян – они ориентируются на остаток денег на карте. Почти четверть (24%) не планируют бюджет и тратят средства по мере необходимости. Доходы и расходы систематически учитывает каждый пятый опрошенный», – отмечается в исследовании.

Еще 10% сначала откладывают определенную сумму, а затем распределяют оставшиеся деньги. Планировать крупные расходы на полгода или год вперед предпочитают 9% участников исследования.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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