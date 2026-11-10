В России зарегистрировали только 300 тысяч кошельков для цифровых рублей

Россияне не видят преимуществ цифрового рубля и открывают кошельки с новой формой нацвалюты в основном из любопытства. За два месяца работы программы было зарегистрировано немногим более 300 тысяч таких кошельков.

На 1 ноября почти 290 тыс. граждан и менее 16 тыс. юрлиц открыли себе счета в цифровых рублях, заявили «Известиям» в пресс-службе Банка России. Всего за первые два месяца осени на платформе прошло 235 тыс. операций. Таким образом, на одно открытие кошелька приходится менее одной трансакции.

«Больше всего операций с цифровыми рублями (по количеству) связано с пополнением счетов. Не менее популярны оплата товаров и услуг, а также переводы между гражданами», – подчеркнули в Центробанке.

Среди плюсов новой формы денег – доступ к ней из любого банка, где у пользователя есть счет, и возможность переводить крупные суммы, но для обычных граждан эти преимущества пока не очевидны. Из-за отсутствия кешбэка и процентов на остаток россияне пробуют функционал цифрового рубля только из любопытства и возвращаются к старым инструментам.

Разнятся и коммерческие стимулы участников рынка. Если ритейлу комиссия 0,3% (вместо 1-2% за карточный эквайринг) выгодна и дает пространство для собственных скидок покупателям, то для банков продвигать цифровой рубль не так привлекательно. Переток средств с текущих счетов способен несколько сократить объем дешевых остатков и повысить стоимость фондирования.

По словам экспертов, реальный перелом наступит лишь с запуском офлайн-платежей и развитием смарт-контрактов, а для достижения популярности потребуется несколько лет.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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