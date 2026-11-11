В Соцфонде назвали разницу между средними пенсиями у работающих в регионах

Разница между самой высокой и низкой средней пенсией по регионам России среди работающих пенсионеров составила более 22 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Социального фонда.

По состоянию на 1 октября максимальный средний размер пенсионного обеспечения был зафиксирован на Чукотке – 39 732 рубля. Минимальный размер – в Дагестане, там в октябре жители получали в среднем 17 618 рублей. Таким образом, разрыв составил 22 114 рублей.

Средний размер пенсии по старости в России на 1 октября 2026 года достиг 27 322 рублей. Год назад этот показатель составлял 25 198 рублей. За год пенсия выросла на 2124 рубля.

По данным Соцфонда, в 12 регионах РФ средняя пенсия превышает 30 тысяч рублей. Высокие выплаты в этих субъектах объясняются действующими там районными коэффициентами и северными надбавками.

Москва, Зоя Осколкова