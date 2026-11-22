Рядом с аэропортом Шереметьево силовики пресекли работу подпольного цеха по производству алкоголя, который предлагался пассажирам бизнес-класса. Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве алкогольного напитка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В ходе оперативных мероприятий обнаружили и изъяли 1 201 бутылку немаркированной алкогольной продукции. На бутылках были наклеены этикетки «Лимончелло». Этот суррогат предлагали пассажирам, летающим бизнес-классом.

Следственным отделом линейного управления МВД России в Шереметьево возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки) «в отношении неустановленных лиц из числа работников и руководителей предприятия», сообщил собеседник агентства.

Москва, Наталья Петрова

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