Вице-премьер России Александр Новак провел совещание по ситуации на отечественном топливном рынке с участием представителей нефтяных компаний, федеральных ведомств и региональных властей. Нефтяники отчитались о принимаемых мерах по удовлетворению внутреннего спроса. Среди них – увеличение производства нефтепродуктов, импорт топлива и перестройка логистических цепочек, говорится в сообщении пресс-службы кабмина РФ.

Кроме того, представители вертикально интегрированных нефтяных компаний рассказали о дополнительных решениях по стабилизации внутреннего рынка. Каких именно, не уточняется.

Региональные власти доложили о текущих запасах нефтепродуктов, загруженности сетей автозаправочных станций и динамика цен на топливо. Рассматривалась ситуация в Орловской области, Ставропольском крае, Санкт-Петербурге и Ингушетии.

«Для балансировки топливоснабжения в регионах необходимо проанализировать товарные потоки и логистические цепочки, чтобы своевременно выявлять возможные ограничения в поставках и устранять их», – заявил Новак на совещании. Вице-премьер указал, что такая работа должна вестись на опережение на федеральном и региональном уровнях совместно со всеми участниками рынка.

Федеральная антимонопольная служба сообщила о 76 возбужденных делах и 125 предупреждениях за нарушения антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов. 99 предупреждений уже исполнено, что привело к локальному снижению цен на топливо.

Кроме того, фактически завершена работа по заключению соглашений между региональными органами власти и независимыми АЗС для регулирования ценовой ситуации.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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