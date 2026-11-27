Правительство России продлило запрет на вывоз из страны топлива для реактивных двигателей до 31 марта 2027 года включительно. Ограничение начнет действовать с 1 декабря. Об этом сообщается на сайте кабмина РФ.

Согласно подписанному постановлению, мера распространяются в том числе на авиационный керосин, приобретенный в ходе биржевых торгов.

Действие предыдущего аналогичного запрета, начавшееся в июне текущего года, заканчивается 30 ноября.

«Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке», – пояснили в кабмине.

При этом ограничения не затронут поставки авиакеросина в рамках международных межправительственных соглашений.

Напомним, в России также действует временный запрет на вывоз бензина и дизеля.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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