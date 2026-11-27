Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт гречихи. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Ограничение <....> будет действовать в течение шести месяцев. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем продовольственном рынке», – говорится в сообщении.

Исключение – экспорт в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию, а также поставки в виде гуманитарной помощи на основании решений правительства и в рамках межправительственных соглашений.

«Еще одним постановлением установлены нулевые ставки вывозных таможенных пошлин в отношении гороха, нута и чечевицы, которые экспортируются за пределы Евразийского экономического союза», – добавили в правительстве. Снижение пошлин повысит конкурентоспособность российской продукции на мировом рынке.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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