300 фактов о Екатеринбурге. В местном архе родился «Наутилус Помпилиус»

Факт № 33. Общеизвестно, что Екатеринбург – одна из столиц русского рока, в городе были основаны многие выдающиеся группы.

В 1982 году студенты Свердловского архитектурного института (сейчас УрГАХУ) Вячеслав Бутусов и Дмитрий Умецкий основали «Наутилус Помпилиус». В 2022 году в зале, где они репетировали, открыли памятный арт-объект.

«Нас многие спрашивали, а где же репетировал «Наутилус»? У нас нет актового зала, нет подходящих аудиторий, где мог бы на постоянной основе репетировать музыкальный коллектив. Но такое место есть. Это наш замечательный памятник архитектуры, деревянный особняк академика архитектуры Юлия Дютеля (ул. Толмачева, 24, Дом дворянки Селивановой). Там в подвале, в цокольном этаже, было помещение высотой всего 1,90 м. Его уменьшили еще на 10 см, сделали зеркальный потолок и маленькую эстраду, где ребята и репетировали. Мало кто об этом знает, – рассказывал ректор арха Александр Долгов. – Когда там перестали репетировать, помещение пришло в запустение. В том году мы решили привести его в порядок: убрали аварийный зеркальный потолок, отремонтировали и решили, что доступ к этому помещению может быть открыт и мы включим его в программу достопримечательностей нашего университета».