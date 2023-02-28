300 фактов о Екатеринбурге. Монетный двор, который два века обеспечивал империю деньгами

Факт № 38. В XVIII веке до 90% медной монеты в Российской империи производил Екатеринбургский монетный двор. Почти два века население огромной страны ежедневно расплачивалось уральскими медяками. Монетный двор Екатеринбурга просуществовал с 1726 по 1876 годы и за это время произвел более 150 миллионов рублей в отчеканенных деньгах.

Первые екатеринбургские монеты были в виде медных квадратных «плат». Их изготавливали в Платном дворе, сейчас на этом месте находится Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Квадратные тяжелые монеты не пользовались популярностью у населения, поэтому с 1736 года в Екатеринбурге стали чеканить медные кружки. Сначала это были полкопейки и полушки (1/4 копейки), затем появились монеты других номиналов. С 1760-х годов на монетах, отчеканенных в Екатеринбурге, появилась маркировка «Е.М.», означавшая «Екатеринбургская монета». Сейчас уральские деньги из XVIII века можно легко найти в экспозициях местных музеев.