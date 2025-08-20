Мечта нумизмата. В Екатеринбурге открылась уникальная выставка царских монет (ФОТО)

Четыре музея Екатеринбурга и Госархив объединились, чтобы создать выставку «Делать деньги. История Екатеринбургского монетного двора». В экспозиции представлены медные монеты XVIII-XIX веков, которые чеканились в самом сердце города-завода – на месте современного Исторического сквера. Посмотреть на уникальную коллекцию можно в Музее архитектуры и дизайна с 20 августа по 26 октября.

«Мы не всегда осознаем, что обладаем совершенно уникальным наследием. Екатеринбург – центр горнозаводской цивилизации. Вся документация о создании заводов [во времена Российской империи] хранилась в этих стенах. И сейчас на выставке можно увидеть суровую красоту инженерной графики, которая, как мне кажется, является частью уральской идентичности. Екатеринбургский монетный двор был местом, где применялись лучшие технологии и инновации того времени. И медные монеты – тоже бесценная часть горнозаводской истории нашего края», – рассказал инициатор проекта, директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.

На выставке демонстрируются 120 монет из коллекции Свердловского областного краеведческого музея. Часть из них музей получил в дар от золотопромышленника Петра Тарасова в 1907 году. Истории уральского купца-нумизмата, который два десятилетия собирал монеты из эпох разных царей и тщательно документировал артефакты, посвящен отдельный стенд. Воспроизведенные карты и инженерно-технические графики Екатеринбургской фабрики предоставил Свердловский государственный архив. А сотрудники музея истории Екатеринбурга создали нарратив о 150-летней истории монетного двора.

Игорь Пушкарев Никита Корытин

«У кого-то есть Мона Лиза, а у нас есть монетный двор, есть наши заводы. Это не только прекрасные образчики архитектуры, но еще и часть истории нашего города. Нужны шаги не только по сохранению этого наследия, настало время поговорить о реконцепции этих мест. При должной опеке они могут стать главным центром туристического внимания», – отметил директор МИЕ Игорь Пушкарев.

Петр Тарасов у витрины с коллекцией монет, подаренной музею УОЛЕ. Фотография из собрания Свердловского областного краеведческого музея

О том, чем знаменит Екатеринбургский монетный двор, можно прочитать в нашей рубрике к 300-летию города.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Дарья Деменева

