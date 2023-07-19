300 фактов о Екатеринбурге. Как появился знаменитый майонез «Провансаль»

Майонез ЕЖК – один из гастрономических брендов Екатеринбурга. Есть даже поверье, что город попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое потребление майонеза на душу населения. Хотя на самом деле это миф.

Как же появился рецепт того самого «Провансаля»? Екатеринбургский жировой комбинат начали строить в 1948 году, но производство запустили лишь в 1959 году. И тогда основной продукцией предприятия был маргарин. «Майонезная» и «горчичная» истории начинаются в 1967 году, когда завод приступил к производству этих видов продуктов. Майонезный цех должен был создать конкуренцию Московскому жировому комбинату. Местные технологи разработали три вида соуса: «Яичный», «Любительский» и «Провансаль». Первые два давно исчезли с рынка, а вот «Провансаль» задержался, причем комбинация ингридиентов осталась прежней и включает в себя обязательные горчицу и уксус, как любят уральцы. Сегодня ЕЖК поставляет майонез «Провансаль» даже за границу.