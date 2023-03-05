300 фактов о Екатеринбурге. Уральцы верят, что попали в книгу рекордов Гиннесса из-за майонеза

Факт № 43. Екатеринбург иногда называют столицей майонеза – и отчасти это так, в двухтысячных несколько лет город был лидером по потреблению этого соуса. Существует поверье, что Екатеринбург попал в книгу рекордов Гиннесса как город с самым большим потреблением майонеза на душу населения. Однако это миф, в базе данных книги такого факта нет. Уральские журналисты несколько раз пытались выяснить, кто запустил эту утку, но поверье существует очень давно, первоисточник отыскать не удалось.

Впрочем, Екатеринбург в книгу рекордов Гиннесса все же попал. Например, как город, где приготовили самый длинный ролл в мире. А еще – за самый долгий прокат фильма «Титаник».