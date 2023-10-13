Раскрыта тайна, как уральцев подсадили на майонез (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге в честь Дня работников пищепрома чиновников и журналистов сводили на экскурсию по жировому комбинату, который производит легендарный майонез. Как рассказала главный технолог Лариса Седова, сначала на предприятии производили маргарин – в послевоенные годы нужно было быстро накормить людей.

Потом появился майонез. К нему уральцев приучали специально – продукт поставляли в заводские столовые Свердловска с условием, что он будет стоять на каждом столе. Так уральская столица стала еще и майонезной столицей России. И, как считают на жиркомбинате, мира тоже. Тут верят в легенду о том, что Екатеринбург попал в Книгу рекордов Гиннеса по потреблению майонеза. Правда, на вопрос «Нового Дня», есть ли документальные подтверждения этого рекорда, на предприятии ответить затруднились.

Объемы производства майонеза на ЕЖК не раскрывают – это коммерческая тайна. Однако говорят, что конвейер работает в усиленном режиме перед Новым годом, именно тогда уральцы едят больше всего майонеза. А вообще оборудование способно производить 400 тысяч тонн соуса в год. В целом в России выпускают примерно 800 тысяч тонн майонеза в год.

На ЕЖК рассказали, что отправляют свою продукцию не только по уральским магазинам, но везут и за рубеж. «Ближнее зарубежье все наше, а так возим и в Израиль, и даже в США», – отметила Лариса Седова.

Уральский майонез – популярный сувенир, который дарят тем, кто когда-то жил в Екатеринбурге, и тем, кто никогда его не пробовал. Секретный ингредиент соуса – на самом деле не секретный. Все дело в том, что в него добавляют натуральную горчицу, а не заменители.

Сколько надо съедать майонеза, чтобы считаться настоящим екатеринбуржцем, смотрите на видео «Нового Дня».

Где едят уральский майонез

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Дарья Деменева

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