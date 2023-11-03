Майонез от ЕЖК не попал в список «хитов» Роскачества

Екатеринбургский жировой комбинат не попал в список производителей традиционного майонеза «Провансаль», составленный специалистами Роскачества.

Сегодня Роскачество опубликовало актуальный на 2023 год список производителей майонеза «Провансаль», отмеченного российским Знаком качества. В него вошли четыре компании: из Белгородской, Нижегородской, Московской областей и Республики Татарстан. Знак качества заслужил майонез марок «Слобода», «Ряба», «Сдобри», «СКИТ», «Mr Ricco».

Напомним, в советские годы уральцев к майонезу местного жиркомбината приучали специально – продукт поставляли в заводские столовые Свердловска с условием, что он будет стоять на каждом столе. Так уральская столица стала еще и майонезной столицей России. На ЕЖК верят в легенду о том, что Екатеринбург попал в Книгу рекордов Гиннеса по потреблению майонеза.

Объемы производства майонеза на ЕЖК не раскрывают – это коммерческая тайна. Однако говорят, что конвейер работает в усиленном режиме перед Новым годом, именно тогда уральцы покупают больше всего майонеза. А вообще оборудование способно производить 400 тысяч тонн соуса в год. В целом в России выпускают примерно 800 тысяч тонн майонеза в год.

Уральский майонез – популярный сувенир, который дарят тем, кто когда-то жил в Екатеринбурге, и тем, кто никогда его не пробовал. Секретный ингредиент соуса – на самом деле не секретный. Все дело в том, что в него добавляют натуральную горчицу, а не заменители.

Где едят уральский майонез

Екатеринбург, Елена Владимирова

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