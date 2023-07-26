300 фактов о Екатеринбурге. Здесь выпускали свое шампанское

В Екатеринбурге еще с советских времен существовал свой Виншампанкомбинат. Предприятие было основано в 1934 году. Сначала оно выпускало сухие вина, а к началу 1970-х освоило производство «Советского шампанского», которое пользовалось у местных жителей большой популярностью. Кроме того, ЕВШК выпускал несколько сортов водки – «Семь ключей», «Екатерина», «Генерал де Геннин», вина «Старая крепость», «Верхотурская таможня», «Розовая чаша» и другие.

Комбинат без особых потерь пережил «лихие 90-е», по слухам – в том числе потому, что им руководили менеджеры, близкие к ОПС «Уралмаш», поддерживали предприятие и областные власти во главе с губернатором Росселем.

Сложности начались позже, в 2000-е. После разгрома «уралмашевских» комбинат несколько раз переходил из рук в руки и временно прекращал работу. Из-за этого его доля на местном рынке алкогольных напитков постоянно снижалась. В 2016 году Арбитражный суд Свердловской области признал Екатеринбургский виншапманкомбинат банкротом.

В настоящее время на территории Свердловской области не производят ни вина, ни крепких напитков – только пиво.