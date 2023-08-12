300 фактов о Екатеринбурге. Здесь варили легендарные сорта пива – «Патра» и «Стрелец»

Завод безалкогольных напитков и минеральных вод «Свердловский» в Екатеринбурге был запущен в конце 1980-х. Пиво «Патра» (названо в честь реки Патрушиха, протекающей недалеко от завода) начали производить в 1993 году, а в 1994 такое же имя получил весь пивзавод.

На рубеже веков здесь варили несколько очень популярных у горожан сортов пива: «Стрелец», «Титулярный Советник», «Княже»,

В мае 2005 года завод перекупила голландская компания Heineken, которая с 2007 по 2011 год вложила в модернизацию завода 85 млн евро. Однако популярные местные сорта новые инвесторы вскоре выпускать перестали.

Весной 2022 года появилась информация о том, что Heineken планирует продать завод в связи с уходом из России. А в декабре вице-губернатор Дмитрий Ионин заявил, что скоро в Екатеринбурге реанимируют производство «Стрельца».