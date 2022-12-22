В Екатеринбурге реанимируют производство пива «Стрелец»

В Екатеринбурге реанимируют производство легендарного пива 2000-х – «Стрелец», который выпускает завод «Патра». Напитку была даже посвящена песня «Сися «Стрельца» (сися – в значении полуторалитровая пластиковая бутылка) исполнителя Леши Маэстро.

Это пиво перестали производить несколько лет назад, когда предприятие выкупил Heineken, но после ухода компании из России с началом СВО, завод был продан местным производителям, которые решили возродить бренд.

Сегодня вечером в баре «Нельсон Совин» пройдет презентация напитка.

Екатеринбург, Елена Сычева

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