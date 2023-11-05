300 фактов о Екатеринбурге. «Уральский БАМ»

Нижний Тагил – Серов.

До открытия этой трассы поездка из Свердловска в Серов (районный центр на севере области) занимала около 10-12 часов. О строительстве магистрали между двумя городами жители региона мечтали десятилетиями. Решение об этом было принято в 1973 году, а сами работы начались только два года спустя, в 1975-м.

Курировал строительство новой дороги первый секретарь Свердловского обкома КПСС Борис Ельцин. В своей книге «Исповедь на заданную тему» он вспоминал: «… И сейчас не могу понять, как же все-таки мы смогли осилить эту огромную работу – и по усилиям, и по значению для Свердловской области».

Прокладывали новую магистраль методом народной стройки. Технику и специалистов направили из 26 городов и районов области, каждый из которых отвечал за свой фронт работ.

«В строительстве автодороги участвовал сводный отряд города, состоящий из металлургов, ферросплавщиков, механиков, энергетиков, лесозаготовителей… Теперь эта дорога стремительно рассекает крутые горы, проходит через тайгу и болота, реки и речушки – труднодоступные и малопроходимые места…», – писала о «стройке века» газета «Серовский рабочий».

Работы вели сразу две дорожно-строительные организации – Свердловскавтодор и Свердловскдорстрой. 1 ноября 1985 года строительство было завершено.

«БАМ» открылся! Позавчера ранним утром у границы города Серова собрались десятки людей – тех, кто строил его. Здесь, где начинался первый километр, состоялся митинг. И вот разрезана алая лента, пересекшая трассу. Лучшим из лучших строителей оказана честь первыми открыть сквозное движение», – сообщало издание «Уральский рабочий».

К сожалению, сегодня, по данным ГИБДД, Серовский тракт является самой аварийной дорогой Свердловской области.

Источник: музей истории Екатеринбурга