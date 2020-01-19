В Екатеринбурге на митинг против закона о семейном насилии вышли 20 человек (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня состоялся митинг против принятия закона о семейном насилии. В нем приняли участие около 20 человек – в основном активисты консервативного общественного движения «Мужской путь», а также их жены и дети. Участники митинга считают, что обсуждаемый законопроект навязывается западным обществом и разрушает духовные скрепы российской семьи. Активисты утверждали, что мужчина должен быть главой семейства, а жена обязана его слушаться.

На вопрос корреспондента «Нового Дня», можно ли бить женщин, один из участников заявил, что делать этого нельзя, однако насилие со стороны мужчины, по его мнению, чаще всего провоцирует именно женщина. Присутствующие на акции женщины также называли закон плохим. По их мнению, такой документ разрешит изымать детей из семьи из-за «стукачества соседей».

Сами митингующие уверены, что законопроект никогда не будет принят. Но сегодня они вышли на улицу, что высказать свое мнение. Как передает корреспондент РИА «Новый День», акция не заинтересовала прохожих – на аллее возле пересечения улиц 8 Марта и Большакова в 10 часов утра их просто не было. Митинг охраняли всего два полицейских. Добавим, что на днях нашумевший законопроект обсуждали в общественной палате Свердловской области. Представители церкви, общественники, правозащитники и парламентарии раскритиковали документ, но с разных точек зрения. Подборку мнений можно почитать здесь.

Видео с митинга появится на нашем канале в ближайшее время.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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