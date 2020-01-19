Сотрудники МЧС закрыли 13 купелей из-за опасности провала под лед

Жители Свердловской области продолжают отмечать православный праздник Крещение. На 16.00 в массовых купаниях в иорданях приняли участие свыше 54 тысяч человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, сегодня из соображений безопасности были закрыты 13 купелей, так как там по льду пошли трещины и участники купаний могли провалиться.

Семь купелей закрыты в Екатеринбурге – на Калиновских разрезах, в поселках Чусовское озеро и Северка. Три в Каменском городском округе – в селах Некрасово, Большебрусянское и Рыбниково. Также специалисты признали небезопасными проруби в поселках Меркушино, Сосьва, в Богдановиче на реке Кунара и в Ревде на городском пруду. Еще одну несанкционированную купель нашли в поселке Медном и засыпали снегом.

Спасатели будут дежурить на местах крещенских купаний до 9 часов утра 20 января, отметили в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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