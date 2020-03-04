На Городской пруд вышли «бессмертные» рыбаки (ФОТО)

Любители зимней рыбалки в центре Екатеринбурга не торопятся закрывать сезон – даже несмотря на то, что во льду появились огромные полыньи. С самого утра «бессмертные» с ледобурами расположились на Городском пруду.

Минувшая зима на Урале оказалась рекордно теплой. Из-за недостаточной прочности льда на водоемах в Крещение сотрудники МЧС закрывали некоторые купели. Ранее спасатели давали советы провалившимся под лед. Они напомнили, что при температуре воды -2°С человек может продержаться в сознании только 10-15 минут.

Если человек выходит на лед, он должен надеть спасжилет, в нагрудном кармане которого должны находиться «спасалки» (штыри, при помощи которых человек может сам себя вытянуть на ледовую поверхность) и свисток, с помощью которого можно привлечь внимание, поскольку в холодной воде у человека перехватывает дыхание и ему сложно будет кричать.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 04.03.20

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