Советы МЧС: утопающим – брать с собой свисток, спасающим – не подавать им руку

Специалисты ГУ МЧС напоминают людям, как вести себя, если провалились под тонкий лед или увидели человека, попавшего в такую беду.

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам напоминают, что при температуре воды -2°С человек может продержаться в сознании только 10-15 минут, поэтому спасатели рекомендуют иметь с собой минимальный набор предметов, которые смогут помочь в беде. Если человек все-таки вышел на лед, он должен надеть спасжилет, в нагрудном кармане которого должны находиться «спасалки» (штыри, при помощи которых человек может сам себя вытянуть на ледовую поверхность) и свисток, с помощью которого можно привлечь внимание, поскольку в холодной воде у человека перехватывает дыхание и ему сложно будет кричать.

Если лед под человеком затрещал, появились трещины – бежать не нужно. Нужно осторожно лечь на лед и перекатиться в безопасное место.

Чтобы помочь другому человеку, который провалился под лед, к полынье надо добираться по-пластунски. Пострадавшему надо крикнуть, что идете на помощь – это придаст ему силы. За 3-4 метра протяните человеку веревку, доску, шарф, лестницу или любое другое подручное средство. Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться. После оказания помощи необходимо растереть пострадавшего, переодеть его в сухую одежду и напоить горячим чаем. В случае ухудшения состояния нужно обратиться в ближайшее медицинское учреждение. При происшествии необходимо незамедлительно звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России – 101 или на единый номер вызова экстренных служб -112.

Как уже сообщал «Новый День», лед на водоемах еще достаточно тонкий, и выходить на него опасно для жизни. В Свердловской области прогулки по льду уже закончились трагедией – в поселке Красногвардейском в полынье утонул семилетний мальчик. Его пытались спасти двое мужчин и едва не погибли сами. В субботу, 16 ноября, на затопленном карьере рядом с Кольцовским трактом провалился под лед рыбак. Его вытащили сотрудники МЧС.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.11.19

Екатеринбург отмечает исторический День города. / К ночи в Свердловской области похолодает до -32. / 18 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»