В Екатеринбурге спасатели МЧС эвакуировали рыбака, провалившегося под лед (ФОТО)

Сегодня днем на затопленном карьере рядом с Кольцовским трактом провалился под лед рыбак. Он смог самостоятельно выбраться из полыньи, но остался на тонком льду на середине водоема. На помощь мужчине пришли сотрудники пожарно-спасательного подразделения. Спасатели в гидрокостюмах добрались до пострадавшего, погрузили его в резиновую лодку и доставили по льду до берега.

Спасательная операция длилась около 40 минут, в ней было задействовано 18 человек, сообщили в пресс-службе МЧС. Спасенного рыбака передали бригаде скорой помощи. Медики оценили состояние мужчины как удовлетворительное.

Напомним, осенний лед на водоемах еще достаточно тонкий, и выходить на него опасно для жизни. В Свердловской области прогулки по льду уже закончились трагедий – в поселке Красногвардейский в полынье утонул семилетний мальчик. Его пытались спасти двое мужчин и едва не погибли сами.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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