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Пятница, 29 ноября 2019, 09:53 мск

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Энергетики объяснили, что манит рыбаков на тонкий лед рядом со сбросными каналами ГРЭС

Свердловские энергетики предупреждают рыбаков об опасности зимней ловли возле гидротехнических сооружений, береговых насосных станций, плотины и сбросного канала. Это запрещено и опасно для жизни. Например, у сбросных каналов СУГРЭС вода не замерзает даже зимой из-за того, что на выходе температура выше на 10-15 градусов, чем температура воды в водохранилище.

Но, несмотря на запрещающие знаки и опасность провалиться под тонкий лед, рыбаки все же стараются пробраться поближе к сбросным каналам. Объясняется это не отсутствием инстинкта сохранения, а желанием поймать рыбу покрупнее и пожирнее. На специализированных форумах рыбаки часто говорят о том, что в теплой воде у сбросных каналов водятся более крупные экземпляры. Это толкает людей на риск.

Напомним, в этом году в Свердловской области спасателям уже приходилось доставать людей, провалившихся под лед, из воды.

Екатеринбург, Елена Сычева

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