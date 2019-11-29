Энергетики объяснили, что манит рыбаков на тонкий лед рядом со сбросными каналами ГРЭС

Свердловские энергетики предупреждают рыбаков об опасности зимней ловли возле гидротехнических сооружений, береговых насосных станций, плотины и сбросного канала. Это запрещено и опасно для жизни. Например, у сбросных каналов СУГРЭС вода не замерзает даже зимой из-за того, что на выходе температура выше на 10-15 градусов, чем температура воды в водохранилище.

Но, несмотря на запрещающие знаки и опасность провалиться под тонкий лед, рыбаки все же стараются пробраться поближе к сбросным каналам. Объясняется это не отсутствием инстинкта сохранения, а желанием поймать рыбу покрупнее и пожирнее. На специализированных форумах рыбаки часто говорят о том, что в теплой воде у сбросных каналов водятся более крупные экземпляры. Это толкает людей на риск.

Напомним, в этом году в Свердловской области спасателям уже приходилось доставать людей, провалившихся под лед, из воды.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 29.11.19

Депутаты Туринской думы не захотели видеть в кресле мэра коллегу из заксо. / 29 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Автомобилист» вновь уступил «Барысу» в овертайме. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»