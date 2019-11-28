МЧС представит к награде 17-летнего рыбака за спасение мальчика, провалившегося под лед

Житель поселка Рефтинского 17-летний Дмитрий Хмелин будет представлен к награде МЧС России за спасение ребенка. Мальчик провалился под лед на местном водохранилище на глазах у подростка. Юноша бросился на помощь и смог быстро достать тонущего школьника из полыньи.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент случился еще 22 ноября. В этот день Дмитрий вместе с приятелем отправился на рыбалку на берег Рефтинского водохранилища недалеко от центра культуры и искусства. Пока подростки разворачивали рыболовные снасти, поблизости на лед выбежали несколько детей младшего школьного возраста. Один из мальчиков решил проверить прочность льда у самой кромки и провалился в воду. Дмитрий крикнул остальным детям, чтобы позвали на помощь взрослых, а сам начал подбираться к тонущему мальчику. Он лег на живот, подполз к краю льда, протянул ребенку руку и стал пятиться назад, вытаскивая его из воды. Когда ребята оказались на берегу, школьника сильно трясло, он еле стоял на ногах. Дима снял с него мокрую шапку, куртку, кофту и футболку, укутал мальчика в свою верхнюю одежду, взял его на руки и пошел вместе с ним в сторону центра культуры и искусства. Там их встретил мужчина на автомобиле, который отвез ребят в приемный покой скорой медицинской помощи.

17-летний герой оказался студентом Асбестовского политехникума. Свободное время Дмитрий часто проводит на рыбалке, его рыболовный стаж составляет без малого десять лет. У подростка хорошая спортивная подготовка, так как он увлекается воркаутом.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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